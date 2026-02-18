El dólar sube pendiente de la negociación entre EEUU e Irán

Por Rocky Swift

TOKIO, 18 feb (Reuters) -

El dólar subía el miércoles, en un momento en que los riesgos geopolíticos mantenían a los mercados en vilo y los inversores esperaban las actas de la Reserva Federal para obtener señales sobre futuras bajadas de tipos.

El yen caía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el primer tramo de las megainversiones que Tokio está realizando en Estados Unidos.

El dólar neozelandés se desplomaba después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuviera los tipos sin cambios y afirmara que la política monetaria debía seguir siendo acomodaticia.

El euro seguía estable tras conocerse que Christine Lagarde podría dejar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) antes de que finalice su mandato.

Irán afirmó que se habían logrado avances en las negociaciones nucleares con EEUU en Ginebra, mientras que continuaban las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Con muchos mercados asiáticos cerrados por los festivos del Año Nuevo Lunar, los inversores esperaban con interés el comunicado de la Fed sobre su última reunión y otros datos económicos clave de Estados Unidos como catalizadores de las operaciones bursátiles.

"Estamos viendo un ligero fortalecimiento del dólar en el contexto de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), los bienes duraderos y, tal vez, la liquidación de algunas posiciones cortas antes de eso", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG. "Pero tengo la sensación de que estamos en una especie de compás de espera". El índice del dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas, subía un 0,1% hasta situarse en 97,23 tras dos días de avances. El euro retrocedía un 0,09% hasta situarse en 1,1842 dólares. El yen se debilitaba un 0,2% hasta situarse en 153,56 por dólar. La libra esterlina bajaba un 0,1% hasta situarse en 1,3554 dólares, tras una caída del 0,5% el martes.

Irán y EEUU llegaron a un acuerdo sobre los principales "principios rectores" en una segunda ronda de conversaciones indirectas sobre su disputa nuclear el martes, aunque no se prevé que se alcance un acuerdo de forma inminente, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

En Ginebra, los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron la primera de las dos jornadas de conversaciones de paz mediadas por EEUU, en las que Trump presionó a Kiev para que actuara con rapidez con el fin de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que dura ya cuatro años.

"El menor apetito por el riesgo, debido a las preocupaciones por las renovadas tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y la volatilidad de los mercados bursátiles estadounidenses, apoyó brevemente al dólar", escribió Samara Hammoud, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia, en una nota. "Sin embargo, las noticias de que EEUU e Irán habían avanzado y alcanzado un 'acuerdo general' durante las negociaciones nucleares en Suiza contribuyeron a aliviar esas preocupaciones". (Información de Rocky Swift; edición de Stephen Coates, Shri Navaratnam y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)