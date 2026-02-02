El dólar sube por flujo hacia activos de refugio, sólidos datos de EE. UU. le dan impulso extra

Por Laura Matthews y Samuel Indyk

NUEVA YORK/LONDRES, 2 feb (Reuters) - El dólar se fortalecía frente a las principales divisas el lunes, ya que la liquidación de metales preciosos provocaba una huida hacia activos de refugio seguro y los inversores seguían sopesando cómo podría ser la Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Warsh.

* El dólar se fortaleció aún más después de que los datos de fabricación de Estados Unidos mostraron un retorno al crecimiento en enero, aunque los aranceles elevaron los precios de las materias primas y tensaron las cadenas de suministro.

* Las divisas vinculadas a las materias primas soportaron la mayor parte de la presión vendedora en lo que pareció ser un comienzo nervioso de una semana repleta de reuniones de bancos centrales y datos económicos de primer orden, así como de elecciones en Japón.

* El yen volvió a estar en el punto de mira de los operadores, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, elogió las ventajas de un yen más débil en un discurso de campaña pronunciado el fin de semana, en un tono que contrasta con el de su Ministerio de Finanzas, que ha trabajado para frenar la caída de la moneda nipona.

* El dólar repuntó el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Warsh como próximo jefe de la Fed. Los analistas suponen que Warsh será menos propenso a presionar para que se produzcan recortes rápidos y drásticos de las tasas de interés que otros candidatos que se habían presentado, aunque se ha mostrado más moderado que el actual presidente, Jerome Powell.

* Frente a una cesta de divisas, el índice dólar subía un 0,42% a 97,555 unidades.

* El mercado sigue descontando dos recortes de tasas por parte de la Fed este año, aunque no se espera que se produzca ningún movimiento hasta junio, cuando Warsh sería presidente si el Senado confirma su nombramiento.

* El euro se situaba cómodamente por debajo del nivel de 1,20 dólares y caía un 0,42%, a 1,1801 dólares, mientras que la libra esterlina cedía un 0,26%, a 1,3650 dólares. Se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantengan las tasas de interés sin cambios cuando anuncien sus decisiones el jueves.

* Frente al yen japonés, el dólar subía un 0,57% a 155,66 el lunes, ante las expectativas de que el partido de Takaichi obtenga una victoria aplastante en las próximas elecciones a la Cámara Baja.

* Una encuesta realizada por el periódico Asahi indicaba que el Partido Liberal Democrático probablemente superará con creces la mayoría de 233 escaños de los 465 que componen la Cámara baja. (Reporte de Laura Matthews en Nueva York y Samuel Indyk; reporte adicional de Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)