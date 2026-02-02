El dólar sube por flujo hacia activos de refugio y sólidos datos de EEUU

Por Laura Matthews

NUEVA YORK, 2 feb (Reuters) - El dólar se fortaleció en general el lunes, ya que una caída de los precios de los ⁠metales preciosos provocó una huida hacia activos de ⁠refugio, mientras los inversores seguían especulando sobre cómo podría ser la Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Warsh.

* El dólar se fortaleció aún más después de que los datos de fabricación de Estados Unidos ⁠mostraron un ‌retorno al crecimiento en ​enero, aunque los aranceles elevaron los precios de las materias primas y tensaron las cadenas de suministro.

* El mercado ​pasó por alto una información publicada el lunes por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en la ‌que se indicaba que el cierre parcial del Gobierno retrasará la publicación ‌del esperado informe sobre el empleo en enero.

* "Los mercados ​vuelven a navegar sin una visión clara de las condiciones subyacentes en los mercados laborales estadounidenses", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.

* "Este cierre debería ser, afortunadamente, breve, lo que limitará el impacto en las expectativas de política monetaria y en la actividad comercial general. A medida que los inversores se acostumbran al mal funcionamiento del Gobierno estadounidense, las credenciales del dólar como refugio se están erosionando".

* Las divisas vinculadas a las materias primas soportaron la mayor parte de la presión vendedora en lo que pareció ser un comienzo nervioso de una semana repleta de reuniones ⁠de bancos centrales y datos económicos de primer orden, así como de elecciones en Japón.

* El yen volvió a estar en el punto de mira ​de los operadores, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, elogió las ventajas de un yen más débil en un discurso de campaña pronunciado el fin de semana, en un tono que contrasta con el de su Ministerio de Finanzas, que ha trabajado para frenar la caída de la moneda nipona. * El dólar repuntó el viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Warsh como próximo jefe de la Fed. Los analistas suponen que Warsh será menos propenso a los recortes rápidos ⁠y drásticos de las tasas de interés que otros candidatos que se habían presentado, aunque se ha mostrado más expansivo que ​el actual presidente, Jerome Powell.

* Frente a una cesta de divisas, el índice dólar subía un 0,44% a 97,64 unidades.

* El mercado sigue descontando dos recortes de tasas por parte de la Fed este año, aunque no se espera que haya ningún movimiento hasta junio, cuando Warsh sería presidente si ‍el Senado confirma su nombramiento.

* El euro se situaba cómodamente en menos de 1,20 dólares y caía un 0,53%, a 1,1788 dólares, mientras que la libra esterlina cedía un 0,19%, a 1,3661 dólares. Se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra mantengan las tasas de interés sin cambios cuando anuncien sus decisiones el jueves.

* Frente al yen japonés, el dólar subió un 0,57%, a 155,64 el lunes, ante las ​expectativas de que el partido de Takaichi obtenga una victoria aplastante en las próximas elecciones a la Cámara Baja.

* Una encuesta realizada por el periódico Asahi indicaba que el Partido Liberal Democrático probablemente superará con creces la mayoría de 233 escaños de los 465 que componen la Cámara baja. (Reporte de Laura Matthews en Nueva ‍York y Samuel Indyk; reporte adicional de Rae Wee; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)