El dólar sube por segunda semana consecutiva por la resistencia de la economía de EEUU

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 26 sep (Reuters) - El dólar cayó el viernes pero cerró su segunda semana consecutiva en alza, después de que los datos económicos estadounidenses siguieran mostrando solidez, lo que podría complicar los esfuerzos de la Reserva Federal por recortar las tasas de interés.

* El dólar bajó un 0,21% a 149,48 yenes, pero anotó su quinta semana consecutiva de ganancias y cotizaba cerca de su nivel más alto desde el 1 de agosto.

* El euro subió un 0,31% a US$1,1701, pero terminó la semana a la baja, después de tres seguidas de ganancias.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, aumentó un 0,6% el mes pasado, tras un avance no revisado del 0,5% en julio, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por su sigla en inglés).

Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza del 0,5%.

* El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en agosto, tras ganar un 0,2% en julio, según la BEA.

* "Creo que está bastante claro que unos datos económicos más sólidos han restado fuerza a los precios de los recortes de tasas de la Reserva Federal, lo que ha reducido el diferencial de tasas de interés con otros países y ha empujado al dólar al alza", dijo John Velis, estratega macroeconómico y de divisas para las Américas de BNY.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0,33%, a 98,17 unidades, pero encadenó una segunda semana de ganancias. (Reporte adicional de Jaspreet Kalra y Rocky Swift; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)