El dólar toca mínimos de 7 semanas, mientras aumentan las posibilidades de recorte de la Fed

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 9 sep (Reuters) -

El dólar bajaba el martes a mínimos de casi siete semanas, mientras los inversores se preparaban para las revisiones de los datos estadounidenses que podrían mostrar que el mercado laboral está en peor forma de lo que se pensaba inicialmente, lo que reforzaría los argumentos a favor de recortes aún mayores de los tipos de interés de la Reserva Federal. El índice del dólar descendía a mínimos de 97,323 en los mercados asiáticos, lo que representa el nivel más débil para el billete verde desde el 24 de julio, antes de la publicación de las revisiones preliminares de referencia para los datos de empleo que abarcan el período comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Los economistas prevén una revisión a la baja de hasta 800.000 puestos de trabajo, lo que podría indicar que la Reserva Federal va por detrás de la curva en sus esfuerzos por lograr el máximo empleo.

"Las cifras de empleo están empeorando a un ritmo considerable", dijo Alex Hill, director gerente de Electus Financial en Auckland. "Eso se está traduciendo en un dólar estadounidense más débil lentamente, pero esperamos que se acelere".

El oro alcanzaba un nuevo récord, con una subida del 0,5%, hasta US$3656,92.

El euro subía un 0,1% en Asia, alcanzando los US$1,1778, su nivel más alto desde el 24 de julio. La apreciación del euro se vio frenada por el hecho de que el Parlamento francés provocara la caída del Gobierno el lunes por sus planes para reducir la creciente deuda pública, lo que agravó la crisis política que está debilitando a la segunda economía de la zona euro.

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés en su reunión del jueves. Los analistas de ING dijeron que esperaban un impacto limitado en los mercados financieros europeos, en un momento en que "el obstáculo para valorar una mayor relajación del Banco Central Europeo es alto".

El yen se fortaleció frente al dólar, revirtiendo la debilidad del lunes tras la dimisión del primer ministro Shigeru Ishiba. La divisa se apreciaba un 0,3%, hasta 147,125 yenes, y las especulaciones se centraron en quién podría sucederle.

El dólar australiano cotizaba a 0,6606 dólares, un 0,2% más en las primeras operaciones, mientras que el "kiwi" (divisa neozelandesa) subía un 0,2% a 0,5949 dólares. El yuan en el mercado internacional cotizaba un 0,1% más fuerte, a 7,1193 yuanes por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba a 1,3576 dólares, un 0,2% más en lo que va de día. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)