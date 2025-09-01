El dólar toca un mínimo desde finales de julio, antes de nuevos datos laborales en EEUU

(.)

Por Stefano Rebaudo

1 sep (Reuters) - El dólar tocó mínimos de cinco semanas el lunes, mientras los inversores esperan la publicación esta semana de una serie de datos sobre el mercado laboral estadounidense que podrían afectar a las expectativas sobre la senda de alivio monetario de la Reserva Federal.

* Los operadores también están evaluando las cifras de inflación de Estados Unidos del viernes y un fallo judicial que dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, así como la ofensiva del mandatario para despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

* Los mercados monetarios ven cerca de un 90% de probabilidades de un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre y un total de unos 100 puntos básicos para el otoño boreal de 2026, según la herramienta FedWatch de CME.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, restaba un 0,15%, a 97,71 unidades, tras tocar 97,534, su nivel más bajo desde el 28 de julio. El viernes registró una caída mensual del 2,2%.

* Los inversores se centrarán en el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, que irá precedido de datos sobre ofertas de empleo y nóminas privadas.

* "Una debilidad grave (en los datos económicos) apuntaría a una respuesta de la Fed aún más contundente de lo que prevén los precios del mercado", dijo Klaus Baader, de Société Générale.

* "No obstante, si la debilidad de mayo/junio se revela como un espejismo estadístico, los recortes de tasas parecerían injustificados ante la perspectiva casi segura de una aceleración de la inflación durante el próximo año aproximadamente", agregó.

* El euro ganaba un 0,22%, a US$1,1707; la libra esterlina avanzaba un 0,25%, a US$1,3537; y la moneda estadounidense se apreciaba un 0,14% frente a su par japonés, a 147,26 yenes, tras sufrir un descenso mensual del 2,5% en agosto.

(Editado en español por Carlos Serrano)