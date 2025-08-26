El dólar y los bonos del Tesoro caen mientras Trump intensifica su ataque a la Fed

Por Rocky Swift y Kevin Buckland

TOKIO, 26 ago (Reuters) -

El dólar y los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo caían el martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que iba a despedir a una gobernadora de la Reserva Federal, una medida sin precedentes que socava aún más la confianza en la independencia de la Fed y en los activos estadounidenses.

La moneda estadounidense descendía frente al euro después de que Trump dijera que iba a destituir a Lisa Cook de su cargo en la Fed, citando acusaciones de irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios y aumentando la batalla del presidente contra el banco central.

Los mercados bursátiles de Asia seguían las caídas de Wall Street, mientras las noticias enturbiaban las perspectivas de la política monetaria de la Fed y avivaban la incertidumbre sobre las perspectivas de un recorte de tipos el próximo mes. El oro tocaba máximos de dos semanas y los futuros de la renta variable estadounidense descendían, mientras Trump también renovaba las amenazas arancelarias a sus socios comerciales.

"Todo esto, aranceles incluidos, es solo otra razón por la que no se puede confiar en Estados Unidos", dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street. "No hay credibilidad. Esa es la base de que Estados Unidos sea la inversión más segura del mundo. Si eres un inversor responsable, te da que pensar". El euro subía un 0,1% hasta US$1,1631. El yen se mantenía estable en 147,82 por dólar, tras haber subido más de un 0,5%. El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, retrocedía un 0,1%, tras una subida del 0,7% el lunes.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años

avanzaba 3,1 puntos básicos, hasta el 4,306%. El rendimiento del bono a 30 años

subía 4,7 pb hasta el 4,936%.

El rendimiento del Tesoro a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés de la Fed, caía 1,3 pb hasta el 3,717%.

Trump ha amenazado regularmente con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a principios de este mes despidió a una alta funcionaria del Departamento de Trabajo tras acusarla, sin pruebas, de manipular datos de empleo que le habían decepcionado.

"He determinado que hay causa suficiente para destituirte de tu cargo", dijo el presidente en una carta a Cook publicada en su plataforma Truth Social, alegando que había pruebas suficientes de que Cook había hecho declaraciones falsas en solicitudes de hipotecas.

La salida de Cook del banco central podría acelerar la remodelación de la Fed por parte del presidente y del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar los tipos. Su mandato finalizaba en 2038.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

bajaba un 0,5%, después de que las acciones estadounidenses terminaran la sesión anterior con leves pérdidas. El índice japonés Nikkei

se hundía un 0,9%. Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban un 0,53%, los del DAX alemán un 0,45% y los del FTSE un 0,35%. El S&P 500 e-minis estadounidense cedía un 0,07%.

Los bancos de bolsa, como Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, esperan ahora un recorte de los tipos de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre. Los operadores de futuros sobre fondos de la Fed están valorando en un 83% las probabilidades de un recorte en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Extendiendo meses de agitación sobre las políticas arancelarias intermitentes, con aranceles de importación "adicionales posteriores" a los países con impuestos digitales.

(Información de Rocky Swift; reportaje adicional de Kevin Buckland y Ankur Banerjee; edición de Sonali Paul y Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)