El dolor de rodilla impide al Papa presidir la misa de la Vigilia Pascual

"No podemos celebrar la Pascua si seguimos quedándonos en la muerte", ha dicho Francisco durante la homilía

ROMA, 16 Abr. 2022 (Europa Press) -

El dolor en la rodilla derecha ha impedido al Papa celebrar la ceremonia de la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro, en la que los católicos esperan la Resurrección de Jesús.

El Papa, que cumplirá 86 años en diciembre y arrastra una gonalgia debido a la artrosis que ya ha provocado cambios en su agenda de la Semana Santa, como no participar en la procesión del Domingo de Ramos.

Es la primera vez desde 2005 que un Papa no preside la ceremonia de la Vigilia Pascual, a la que han acudido unas 6.000 personas, según los medios italianos En 2005, Juan Pablo II estuvo impedido por su enfermedad y murió unos meses más tarde.

El Pontífice ha estado presente en la celebración todo el rato sentado pero no ha presidido la misa.

De ello se ha ocupado el actual decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal italiano Giovanni Battista Re. El Pontífice se ha se limitado a leer la homilía, en la que ha señalado que a Dios no se le puede "encasillar" en los "esquemas" humanos.

Así, ha instado a no buscar su apoyo solo "en la emoción pasajera" o en el "momento de la necesidad". "No podemos celebrar la Pascua si seguimos quedándonos en la muerte, si permanecemos prisioneros del pasado; si en la vida no tenemos la valentía de dejarnos perdonar por Dios, de cambiar, de terminar con las obras del mal, de decidirnos por Jesús y por su amor; si reducimos la fe a un amuleto, haciendo de Dios un hermoso recuerdo de tiempos pasados, en lugar de descubrirlo como el Dios vivo que hoy quiere transformarnos a nosotros y al mundo".

Por otro lado, ha reivindicado una Iglesia "sin miedos, sin estrategias ni oportunismos" y ha deseado que lo que la mueva sea "el deseo de llevar a todos la alegría del Evangelio".

"Resucitemos a Jesús, el Viviente, de los sepulcros donde lo hemos metido, liberémoslo de las formalidades donde a menudo lo hemos encerrado", ha reclamado.

Cómo es habitual, durante la ceremonia han sido bautizados algunos catecúmenos adultos. En concreto, han recibido el sacramento del bautizo siete adultos procedentes de Italia, Estados Unidos de América, Albania y Cuba.

El Pontífice, que no ha tomado parte en la procesión al ingreso, tampoco pudo postrarse en el suelo de la basílica de San Pedro del Vaticano por la Pasión del Señor el Viernes Santo, cuando la Iglesia recuerda el drama de la muerte de Cristo en la Cruz.