El dominicano Alexander Ogando gana los 200 metros en Bruselas

El dominicano Alexander Ogando presentó oficiosamente su candidatura al podio en el Mundial de atletismo de Tokio (13-21 de septiembre) con una victoria este viernes en los 200 metros de la reunión de la Liga de Diamante de Bruselas.

Ogando, quinto en esta distancia en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, era favorito en la capital belga por la ausencia de sus principales rivales, principalmente el botsuano Letsile Tebogo y los estadounidenses Noah Lyles y Kenny Bednarek.

El dominicano, de 25 años, paró el crono en 20 segundos y 16 centésimas. Superó así al estadounidense Robert Gregory (20,19) y al nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike (20,29), segundo y tercero respectivamente.

La decepción fue el estadounidense Christian Coleman, campeón mundial de 100 metros en 2019 y que fue cuarto de la carrera con un discreto tiempo de 20,42.

Ogando es una de las opciones de República Dominicana para pelear por una medalla en el Mundial de Tokio, junto a la estrella de su país, Marileidy Paulino, campeona olímpica y mundial de los 400 metros.

En 2022, el atleta consiguió un oro mundial formando parte, igual que Paulino, del relevo dominicano mixto 4x400 metros que triunfó en Eugene (Estados Unidos).

En la Liga de Diamante es la segunda reunión en la que triunfa en la media vuelta de pista, después de su victoria en la etapa de París de 2024.