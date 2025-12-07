LA NACION

El Dortmund bate al Hoffenheim (2-0) y sigue la rueda del Leipzig

El Borussia Dortmund se impuso 2-0 este domingo en su estadio contra el Hoffenheim, gracias a los goles de Julian Brandt y Nico Schlotterbeck, una victoria que le...

El Dortmund bate al Hoffenheim (2-0) y sigue la rueda del Leipzig
El Borussia Dortmund se impuso 2-0 este domingo en su estadio contra el Hoffenheim, gracias a los goles de Julian Brandt y Nico Schlotterbeck, una victoria que le permite mantenerse cerca del Leipzig.

Al término de la 13ª jornada del campeonato alemán, el Dortmund sigue tercero con 28 puntos, a un punto del RB Leipzig (29), pero ya a nueve puntos del líder, el Bayern Múnich, autor de un inicio de temporada casi perfecto, con 37 puntos de 39 posibles (12 victorias y 1 empate).

Leipzig y Dortmund aprovecharon esta jornada para distanciarse un poco de sus perseguidores, el Bayer Leverkusen (23 puntos), el Hoffenheim (23), el Stuttgart (22) y el Eintracht Fráncfort (21).

A tres días de recibir al Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, los hombres de Niko Kovac tomaron la delantera justo antes del descanso el domingo contra el Hoffenheim. En una jugada de recuperación con una decena de pases, Karim Adeyemi habilitó a Yan Couto en el área rival.

El brasileño encontró después a Julian Brandt, quien pudo tranquilamente abrir el marcador (43').

Y a la hora de juego, Nico Schlotterbeck duplicó la ventaja, ofreciendo un final de partido tranquilo a su equipo, que rara vez estuvo en peligro.

