El Dortmund empata y deja escapar el segundo puesto; Jobe Bellingham, expulsado

El Borussia Dortmund dejó escapar la oportunidad de subir al segundo puesto de la Bundesliga cediendo un empate 1-1 en Friburgo este domingo en un duelo en el que el inglés Jobe Bellingham vio la tarjeta roja.

Un gol de Ramy Bensebaini en el minuto 31 puso por delante al Dortmund, pero Bellingham fue expulsado por una falta como último hombre poco después del descanso.

Los locales sacaron partido de su superioridad numérica, encerrando al Dortmund en su área e igualando gracias a una acrobática volea de Lucas Höler.

El empate, el cuarto del Dortmund tras adelantarse esta temporada, lo mantiene tercero, empatado a puntos con el segundo, el RB Leipzig, que cayó 3-1 el viernes ante el Union Berlín.

El Bayern Múnich puede abrir una brecha de 11 puntos con una victoria ante el colista Maguncia este domingo.

Diezmado por las lesiones, el Dortmund llegó a Friburgo con solo cinco jugadores de campo en el banquillo.

Su ariete Serhou Guirassy falló un cabezazo sin marca en el área a los cinco minutos, prolongando su sequía.

Guirassy marcó 38 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pero solo lleva uno en sus últimos diez partidos de Bundesliga.

El Dortmund se adelantó cuando Bensebaini empalmó a bocajarro una falta de Yan Couto.

Los visitantes parecían cómodos, pero perdieron el control del partido cuando Bellingham derribó al veloz Philipp Treu al borde del área.

Con el Friburgo bombardeando la portería del Dortmund, Gregor Kobel encadenó varias paradas de mérito, pero no pudo evitar el disparo con rosca de Höler.

El Friburgo creyó haber logrado el gol de la victoria en el tramo final, pero fue anulado por fuera de juego.