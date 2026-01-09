El Dortmund iguala 3-3 con el Eintracht en un final no apto para cardíacos

Con un final de partido loco y dos goles en el tiempo de prolongación, el Borussia Dortmund cedió un empate 3-3 en el campo del Eintracht Fráncfort, este viernes en la apertura de la 16ª jornada del campeonato alemán.

Con 33 puntos, el Dortmund es segundo con ocho de desventaja respecto al Bayern (41), sólido líder de la Bundesliga.

Los muniqueses tienen la oportunidad, en caso de victoria el domingo contra el Wolfsburgo en casa, de escaparse 11 puntos sobre su primer perseguidor.

El Dortmund ha perdido hasta diez puntos (por dos del Bayern) tras haberse adelantado en el marcador en la Bundesliga.

Este viernes, los jugadores dirigidos por Niko Kovac se adelantaron en dos ocasiones por medio de Maximilian Beier (10') y Felix Nmecha (68'), pero el Eintracht igualó dos veces.

En la primera parte, Can Uzun transformó un penalti concedido tras una aparatosa falta de Serhou Guirassy.

Y en la segunda, Younes Ebnoutalib empató tres minutos después del gol de Nmecha.

En los últimos minutos, Nico Schlotterbeck estrelló el balón en el larguero del Eintracht (90').

Luego Mahmoud Daoud puso por delante al Eintracht (90'+2) y Carney Chukwuemeka igualó in extremis para el Dortmund (90'+6).

La 16ª jornada de la Bundesliga se ha visto perturbada por la tormenta de nieve Elli en el norte de Alemania: los partidos St. Pauli-Leipzig y Bremen-Hoffenheim previstos para el sábado han sido aplazados a una fecha por determinar.