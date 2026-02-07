El Dortmund se sitúa a tres puntos del Bayern tras ganar en Wolfsburgo

La cabeza de la Bundesliga se aprieta por momentos en la 21ª fecha. El Borussia Dortmund, que se impuso este sábado 2-1 en la cancha del Wolfsburgo, está ya a sólo tres puntos del líder Bayern de Múnich, que recibe el domingo al Hoffenheim (3º)

El volante alemán Julian Brandt (38), rematando de cabeza un córner desde el primer palo, y el delantero guineano Serhou Guirassy (88') marcaron los goles del conjunto de la cuenca del Ruhr, mientras que Konstantínos Koulierakis igualó provisionalmente de cabeza en el minuto 52

Guirassy marcó un buen gol -su noveno en liga- con la zurda para alegría de su técnico Nico Kovac en su regreso al que fuese su estadio cuando dirigía a "Los Lobos"

El Dortmund cuenta por victorias sus cinco últimos partidos de liga y no pierde en la competición doméstica desde el 18 de octubre, precisamente ante un Bayern que se halla actualmente en una inercia más negativa, con una derrota y un empate en las dos últimas fechas. Unos datos que invitan a la esperanza para un equipo "amarillo" que no conquista el campeonato alemán desde 2012

"Permitimos que el Wolfsburgo creyese en el segundo tiempo. Es un alivio, considerando cómo se desarrolló el partido", declaró Brandt

- Encarnizada lucha por la salvación -

En la zona baja, el Maguncia escapó de la quema tras su victoria -tercera consecutiva- por 2-0 ante el Augsburgo con doblete de Nadiem Amiri, que también suma nueve goles en liga, aunque muy lejos aún de los 22 del inglés del Bayern Harry Kane

Al puesto de repechaje que ocupaba el Maguncia cayó el Werder Bremen tras su derrota en la cancha del Friburgo (1-0)

La sorpresa del día se produjo en Hamburgo, donde el Stuttgart, cuarto de la Bundesliga y que no perdía desde el 6 de diciembre, perdió en la cancha del penúltimo, el St. Pauli (2-1), que no ganaba desde antes del parón invernal

Y el Hamburgo cosechó su primera victoria de la temporada fuera de casa ante el colista Heidenheim

En el último partido del sábado, Bayer Leverkusen (5º) no pudo aprovechar el tropiezo del Stuttgart, y empató 1-1 en su visita al Borussia Mönchengladbach

Yannik Engelhardt aprovechó para adelantar a los locales a los diez minutos, pero un gol en propia meta de Philipp Sander, del "Gladbach", al borde del descanso, certificó el reparto de puntos

Con los mismos 36 puntos que el Leverkusen está el Leipzig, que se reenganchará a la lucha por estar en la próxima Champions de ganar el domingo al Colonia