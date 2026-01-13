El Dortmund y el Stuttgart se hacen fuertes en el podio de la Bundesliga

El Borussia Dortmund (2º) reencontró el camino de la victoria ante el Werder Bremen, al que venció 3-0, mientras que el Stuttgart se subió al podio de la Bundesliga gracias a su triunfo 3-2 contra el Eintracht Fráncfort este martes en la decimoséptima jornada.

Tras empatar en la cancha del Eintracht Fráncfort 3-3 el viernes, el Dortmund se impuso para conservar su segunda plaza en la clasificación con 36 puntos, ocho menos que el inalcanzable líder, el Bayern Múnich (44).

Los jugadores dirigidos por Vincent Kompany visitan el campo del Colonia el miércoles (19H30 GMT) y pueden igualar la mejor primera vuelta de la historia del campeonato alemán en caso de victoria.

En el curso 2013-14, el Bayern de Pep Guardiola sumó 47 puntos de 51 posibles en las 17 primeras jornadas.

Este martes, en su estadio, el Dortmund abrió pronto el marcador por medio de Nico Schlotterbeck (11') y encarriló el partido al inicio del último cuarto de hora a través del austríaco Marcel Sabitzer (76'), antes de que el guineano Serhou Guirassy pusiera fin a siete partidos de Bundesliga sin marcar (83').

Por detrás del Dortmund, con 32 puntos, el Stuttgart se ha situado tercero por delante del RB Leipzig (29), que juega el miércoles (19H30 GMT) contra el Friburgo y tiene un partido aplazado que disputará el martes 27 de enero en casa del St. Pauli.

En un encuentro con muchos vaivenes, el Stuttgart fue por detrás en el marcador ante el Fráncfort desde el minuto 5, pero supo darle la vuelta a la situación en torno a la media hora con los goles del bosnio Ermedin Demirović (26') y de Deniz Undav (35').

En los últimos diez minutos, Ayoube Amaimouni-Echghouyab empató para el Fráncfort, pero el danés Nikolas Nartey volvió a adelantar al Stuttgart en el 87'.

Los hombres de Sebastian Hoeness encadenan su segundo triunfo consecutivo, tras el 4-1 logrado en el campo del Leverkusen el sábado.

Previsto también este martes, la Liga alemana anunció el aplazamiento de última hora del partido entre el Hamburgo (13º, 16 pts) y el Bayer Leverkusen (5º, 29 pts) debido a las fuertes nevadas que cayeron en el norte y el noreste de Alemania desde el viernes.