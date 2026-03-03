El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

NUEVA YORK (AP) — Una ola de ventas de acciones está golpeando a Wall Street tras propagarse desde Europa y Asia, mientras los precios del petróleo subían aún más ante el temor de que la guerra con Irán se esté ampliando y pueda causar un daño más sostenido a la economía de lo que se temía.

El S&P 500 caía 1,8% a las 9:35 a.m., hora local. El promedio industrial Dow Jones se hundía 907 puntos (1,9%) y el compuesto Nasdaq perdía 2,1%.

Los precios del crudo saltaron más de 8% después de que Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, como parte de una ampliación de objetivos que también incluye zonas críticas para la producción mundial de petróleo y gas natural.

El lunes, el S&P 500 llegó a caer hasta 1,2% pero terminó con una ganancia de menos de 0,1%. El Dow Jones bajó 0,1% y el Nasdaq subió 0,4%.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.