El Dow y el S&P 500 baten récords en Wall Street; Oracle arrastra al Nasdaq

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

11 dic (Reuters) - El S&P 500 y el Dow registraron máximos históricos al cierre el jueves, ya que los inversores se decantaron por los valores financieros tras la decisión de tasas de la Reserva Federal.

* En tanto, el índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, cayó, ya que la actualización financiera de Oracle hizo que los inversores desconfiaran de las apuestas por la inteligencia artificial.

* Oracle cayó, después de que sus previsiones trimestrales fueron menores a las estimaciones de los analistas y de que la empresa elevó sus previsiones de gasto anual, reavivando el temor a que la rentabilidad de las empresas de inteligencia artificial no mejore tan rápido como se esperaba.

* El costo de los seguros contra una cesación de pagos de la empresa de computación en nube se disparó, y las acciones se encaminan a sufrir su mayor pérdida trimestral desde mediados de 2002.

* A los inversores les preocupa que la fuerte dependencia de Oracle de la financiación mediante deuda pueda alimentar una burbuja de la inteligencia artificial similar a la quiebra de las puntocom a principios de la década de 2000.

* Los datos del jueves del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes de subsidio de desempleo aumentaron hasta 236.000 en la semana que finalizó el 6 de diciembre, frente a las estimaciones de 220.000.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 14,34 puntos, o un 0,21%, a 6.902,19 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 60,30 puntos, o un 0,25%, a 23.597,26 unidades. El Dow Jones subió 651,37 puntos, o un 1,36%, a 48.709,12 puntos.

* Visa subió junto con otras empresas de pagos. JP Morgan y Goldman Sachs también cerraron en alza.

* Las acciones de Walt Disney subieron, después de que la compañía anunciara una inversión de US$1.000 millones de dólares en OpenAI, lo que podría aliviar algunas preocupaciones sobre el espacio de la inteligencia artificial.

(Reporte de Sinéad Carew en Nueva York, Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Javier López de Lérida y Javier Leira)