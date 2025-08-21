El dron que cayó en Polonia probablemente procedía de Bielorrusia, según un fiscal

VARSOVIA, 21 ago (Reuters) -

Un dron que se estrelló en un campo del este de Polonia procedía con probabilidad de Bielorrusia, declaró el jueves un fiscal regional, tras el incidente calificado de provocación por el ministro de Defensa.

El dron militar cayó en un maizal la noche del martes, dañó cultivos, rompió las ventanas de las casas cercanas y aumentó las tensiones en un periodo crucial en los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.

"Hay una probabilidad muy alta (...) de que el objeto proceda probablemente de Bielorrusia", declaró a la prensa el fiscal regional de Lublin, Grzegorz Trusiewicz.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo a Reuters el miércoles que las conclusiones iniciales de la investigación y de algunos expertos apuntaban a que una versión rusa del avión no tripulado Shahed desarrollado por Irán estaba implicada en el último incidente. Trusiewicz dijo que no podía confirmar el modelo del dron implicado.

La embajada de Bielorrusia en Varsovia no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. La embajada rusa tampoco hizo comentarios.

Bielorrusia, estrecho aliado de Rusia, ha respaldado la guerra de Moscú en Ucrania.

A primera hora del jueves, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas informó que se habían activado aviones debido a los ataques rusos en el oeste de Ucrania. Sin embargo, afirmó que no se había producido ninguna violación del espacio aéreo polaco. (Información de Alan Charlish; edición de Helen Popper; editado en español por Irene Martínez)