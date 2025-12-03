El DT francés Wilfried Nancy toma las riendas del banco del Celtic

El Celtic Glasgow, campeón de las cuatro últimas ligas de Escocia, anunció este miércoles al francés Wilfried Nancy como nuevo entrenador.

El técnico de 48 años llega al histórico conjunto escocés precedido de una notable reputación adquirida en Norteamérica.

El club verdiblanco vive una primera mitad de temporada marcada por su no clasificación a la Liga de Campeones y por las tensiones entre aficionados y directiva por un 'mercato' considerado insuficiente.

El Celtic ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato escocés, en el que ha conquistado 13 de las 14 últimas ediciones, a dos puntos del Hearts.

Martin O'Neill era el técnico interino luego del adiós de Brendan Rodgers a finales de octubre.

Wilfried Nancy, que firmó un contrato de dos años y medio, fue adjunto de Thierry Henry en el Montréal canadiense, antes de convertirse en entrenador principal.

Desde 2022 dirigía al Colombus de Estados Unidos, con el que conquistó la MLS en 2023 y la Leagues Cup en 2024, siendo nombrado mejor entrenador del año.

