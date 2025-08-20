El DT Tiago Nunes pretende hundir a su exequipo Botafogo en la Libertadores

El brasileño Tiago Nunes, técnico de Liga de Quito, ambiciona con hacer naufragar a su exclub Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores, en el desquite por los octavos de final del torneo sudamericano que se disputará este jueves en la capital ecuatoriana.

La suerte le dio la espalda a Nunes durante los tres meses que dirigió al Fogão, que después de su salida, en febrero de 2024, firmó la mejor temporada de su historia al conquistar un doblete inédito: la Libertadores y el Brasileirão.

Y en su regreso al estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro hace una semana, al frente de Liga, le fue mal. Un gol de Artur a los 14 segundos dio el triunfo por 1-0 al albinegro en el duelo de ida.

Pero el timonel de 45 años, único brasileño que dirige a un plantel fuera de su país en la Libertadores, en momentos de reinado extranjero en los banquillos de Brasil, tiene sed de revancha.

"Esperamos hacer un gran partido de local y buscar la remontada para clasificar a cuartos de final", declaró el DT, delgado y de pelo totalmente blanco. "Será un partido parejo en Quito (...) nos ilusionamos con sacar esto adelante".

Tres dudas

Luego de andar como un caballero de brillante armadura en la fase de grupos, Liga comprometió en tierra carioca su aspiración de disputar la final del certamen, tal y como lo hizo en 2008, cuando se convirtió en el único equipo ecuatoriano en conquistar el principal torneo de clubes de América.

En cambio, con la victoria, el Fogão quedó sereno y confiado en avanzar hacia la revalidación del título copero, su mayor galardón internacional, conseguido en 2024 al vencer 3-1 al también brasileño Atlético Mineiro en Buenos Aires.

Con casa llena, la revancha se escenificará en el estadio Rodrigo Paz desde las 17H00 locales (22H00 GMT) y con el arbitraje de los argentinos Facundo Tello (central), Juan Belatti y Gabriel Chade.

Los brasileños, que marchan en la quinta casilla del Brasileirão, a 14 puntos del líder Flamengo, se enfrentarán además a la altura de Quito (2850 metros sobre el nivel del mar).

Su entrenador, el italiano Davide Ancelotti, hijo del laureado entrenador Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, espera recuperar de problemas físicos a varios jugadores en las tres líneas.

"Espero que estén en condiciones para jugar en Quito. Creo que Newton es un poco más difícil.

David (Ricardo) y (Arthur) Cabral tienen muchas más posibilidades de jugar", manifestó el DT.

- Sin experiencia en la altura -

El adiestrador italiano, de 36 años, admitió no tener "experiencia" de jugar en la montaña, un palco que suele preocupar a los embajadores de la tierra del jogo bonito.

"Va a ser un partido difícil para nosotros en la altura y va a ser un encuentro complejo para la Liga de Quito, (que debe) marcar dos goles contra el Botafogo, que es muy sólido", indicó Ancelotti.

Luego del revés de hace una semana, Nunes reconoció la importancia del resultado a favor de Botafogo, pero aseguró que "no (es) determinante" para cantar victoria.

En el histórico de los octavos de final de la Libertadores, el Glorioso nunca ha sido eliminado después de vencer en la ida en seis ocasiones, incluidas cinco actuando de visitante.

Liga, segundo del torneo ecuatoriano, a nueve unidades del puntero Independiente del Valle, a su vez acumula siete cotejos invicto frente a clubes brasileños en torneos de la Conmebol, entre ellos el empate 0-0 por la Sudamericana 2023 y el triunfo 1-0 por la Libertadores 2024 contra el albinegro.

El vencedor de la llave entre ecuatorianos y brasileños chocará en cuartos con Sao Paulo, que el martes eliminó al Atlético Nacional de Medellín.

Posibles alineaciones:

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez - Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Botafogo: John - Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles - Marlon Freitas, Danilo - Artur, Jefferson Savarino, Álvaro Montoro - Arthur Cabral. DT: Davide Ancelotti.