El duatlón y el patinaje suman otro oro y un bronce y España cierra los Juegos Mundiales con 23 medallas

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los duatletas españoles María Varo y Javier Martín se han proclamado campeones de la prueba de relevo mixto 2x2 de los Juegos Mundiales, que han finalizado este domingo en Chengdú (China), mientras que la patinadora Laura Oria se ha colgado el bronce en la prueba femenina de eslalon clásico y ha cerrado el medallero español, que termina la cita con 23 preseas.

En la prueba de relevos mixtos de duatlón, la pareja española se mantuvo segunda en los dos primeros tramos, con Países Bajos y Bélgica dándose el relevo en la cabeza. Fue en el último 'run', con Martín, cuando la dupla nacional consiguió remontar para colgarse el metal dorado. Así, finalizaron con un tiempo de 1:19:21, tres segundos por delante tanto de los neerlandeses como de los belgas, que se repartieron la plata y el bronce, respectivamente.

De esta manera, Varo suma su segunda medalla en Chengdú, tras ganar el pasado viernes la plata en la prueba individual femenina de duatlón.

Por su parte, Laura Oria también se subió al podio en la prueba de eslalon clásico de patinaje inline freestyle. La valenciana se adjudicó la medalla de bronce en una final en la que solo fue superada por las chinas Siyi Zhu y Jiaxin Liu.

Tras esta decimoséptima jornada de competición, los Juegos Mundiales llegan a su fin y España termina en octava posición en el medallero por países -liderado por China por delante de Alemania y Ucrania-, al conquistar ocho oros, dos platas y 13 bronces.

El patinador vigués Sebastián 'Chevi' Guzmán logró cinco de las ocho preseas doradas de la cita -en 1000 metros en pista de patinaje, vuelta esprint, 100 metros -con récord del mundo-, 200 metros contrarreloj dual y 500 metros-, y también se proclamaron campeones Varo y Martín, en la prueba mixta de duatlón; los gimnastas José Moreno y Daniel Molina, en la prueba por parejas de acrobática; y el patinador Patxi Peula, en la prueba de 10.000 metros.