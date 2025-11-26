El duelo de la Fórmula 1 en el desierto de Qatar será un festín para los amantes de los números

Por Alan Baldwin

DOHA, 26 nov (Reuters) - Lando Norris es el único piloto que puede convertirse en campeón del mundo de Fórmula Uno en Qatar este fin de semana, pero el piloto de McLaren también podría ser superado en la carrera por el título tanto por su compañero de equipo Oscar Piastri como por Max Verstappen.

Hay suficientes posibilidades para satisfacer al más hambriento amante de los números, o para preocupar a los más ansiosos, antes de la penúltima carrera de la temporada en el desértico circuito de Lusail.

Si todo va terriblemente mal para Norris el sábado y el domingo, el australiano Piastri o el vigente campeón de Red Bull, Verstappen, podrían llegar a la carrera en Abu Dabi la semana siguiente en lo más alto de las posiciones.

En un escenario extremo matemáticamente posible, los tres pilotos podrían llegar al 7 de diciembre empatados a puntos.

Sin embargo, Norris aún tiene la primera opción, ya que necesita salir del fin de semana habiendo sumado dos puntos más que sus contrincantes para estar seguro, aunque ampliar su ventaja en un punto podría ser suficiente en algunos cálculos.

El británico de 26 años aventaja en 24 puntos a sus rivales, que están empatados a 366 unidades, con 58 en juego -33 en Qatar-, en una carrera sprint el sábado y otra nocturna el domingo.

No puede asegurarse el título el sábado, aunque consiga los ocho puntos y sus competidores se queden en blanco, porque aunque eso le dejaría con 32 puntos de ventaja, aún habría 50 disponibles en ese momento.

Puede conseguirlo el domingo, y dar a McLaren los dos títulos en el mismo año por primera vez desde la primera corona de Mika Hakkinen en 1998, cuando el total de puntos disponibles después de la carrera se reduzca a 25.

Los pilotos de McLaren están empatados en siete victorias, con Verstappen con seis, pero Norris supera 8-3 a Piastri en segundos puestos, una consideración clave si resulta necesario un desempate.

Norris podría incluso hacerse con el título terminando noveno el domingo (dos puntos) si ni Verstappen ni Piastri suman en todo el fin de semana.

Pero si Verstappen o Piastri ganan las dos carreras, y Norris no vuelve a puntuar tras la sorprendente descalificación de su equipo en Las Vegas el fin de semana pasado, uno de los dos saldría con nueve puntos de ventaja de cara al último fin de semana del año.

Si Verstappen lo consigue, el neerlandés podría aspirar a su quinto título consecutivo en una sorprendente remontada tras quedar a 104 puntos del entonces líder, Piastri, a finales de agosto.

TRIPLE EMPATE? Para que los tres primeros clasificados lleguen a Abu Dabi empatados, tendría que producirse una secuencia extraordinaria.

Si Norris se llevara un punto del fin de semana, un rival ganara la carrera del domingo pero no sumara en el sprint (25) y el otro terminara segundo en ambas (18+7), todos quedarían igualados con 391 puntos para una prueba final en la que el ganador se lo lleva todo, igual que en Abu Dabi 2021, cuando Verstappen y Lewis Hamilton llegaron empatados a la última carrera.

Si Verstappen gana una de las dos últimas carreras, y otro piloto de que no sea de McLaren o Red Bull se lleva la otra, entonces los tres primeros de la clasificación terminarían la temporada con siete victorias cada uno.