El dueño de las aerolíneas Avianca y Gol alquila cinco aviones Airbus A330-900neo a Avolon

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Abra Group, la matriz que agrupa empresas como las aerolíneas Avianca y Gol, ha suscrito acuerdos con la firma de 'leasing' Avolon Aerospace para el arrendamiento de cinco aviones Airbus A330-900neo, según ha informado la compañía en un comunicado.

Asimismo, la empresa ha firmado una carta de intenciones con Avolon para arrendar dos Airbus A330-900neo adicionales que se sumarían a los cinco que se entregarán, previsiblemente, en 2026.

Las aeronaves podrán ser operadas por cualquier empresa perteneciente a Abra Group y tanto la propiedad como el coste financiero de las mismas recaerán sobre el respectivo operador.

La asignación de la flota será definida por Abra "en función de las necesidades operativas y financieras, de las oportunidades de negocio y de la situación operativa y financiera de cada compañía", ha explicado la compañía.

Esta decisión se enmarca en la planificación estratégica más amplia de Abra, destinada a ampliar las operaciones de sus aerolíneas en la región y a escala internacional, en conjunto con otras que ha tomado el grupo en materia de flota.

Sobre esta operación, la aerolínea Gol ha especificado que "no existen efectos financieros inmediatos" para la firma como consecuencia de la firma de estos contratos, ni tampoco compromisos definitivos de inversión o endeudamiento asumidos por ninguna de las empresas que integran el grupo.

Abra anunció este jueves su intención de cotizar en Estados Unidos.