El Dúo Dinámico será galardonado con el Premio de Cultura de la Comunidad en categoría de Música Popular

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Dúo Dinámico será premiado con el Premio de Cultura de la Comunidad en categoría de Música Popular, tal y como ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa. Así se reconocerá al grupo, integrado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional como cantantes y compositores.

Autores de un amplio repertorio musical con letras como 'Quisiera ser', 'Resistiré' o 'Quince años tiene mi amor', fueron además los creadores de temas tan conocidos como 'Soy un truhán, soy un señor' y 'Lá lá lá' para Julio Iglesias y Massiel.

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, fallecido el pasado 26 de agosto, se unieron en 1958 en una carrera que ha dejado himnos intergeneracionales. Así, desde la publicación de su primer EP, convirtieron sus trabajos en éxito de ventas combinando la canción ligera, la balada romántica y el pop.

Asimismo, protagonizaron cuatro películas y su 'Resistiré' se convirtió en un himno espontáneo de los españoles durante el confinamiento por la pandemia.

Los Premios de Cultura son concedidos anualmente por el Gobierno regional a personalidades, instituciones o entidades cuya labor haya incidido de manera relevante en la realidad sociocultural de la región.

En este sentido, la pasada semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó al escritor y periodista Alfonso Ussía este galardón en la categoría de Literatura.