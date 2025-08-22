El dúo Nebulossa lanza su nuevo single 'Supersexy'
El dúo Nebulossa lanza su nuevo single “Supersexy”
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
El dúo Nebulossa lanzará el próximo 5 de septiembre su nuevo single 'Supersexy' que contará también con un videoclip. Éste es el tercer tema del grupo tras participar con 'Zorra' en el Festival de Eurovisión de 2024 y el lanzamiento de 'Venenosa' junto a Mónica Naranjo. 'Supersexy' cabalga entre el italo disco de Pino D'Angiò y la estética sonora de 'Vacaciones en el mar'.
"Es mucho más que una canción, se trata de una declaración de intenciones que celebra el deseo, la libertad y el empoderamiento", argumentan Mery Bas y Mark Dasousa. "Queremos que la gente se sienta libre, deseada y súper sexy con esta canción. Para nosotros, la música siempre ha sido un espacio de expresión y creemos que este tema refleja a la perfección esa energía que el público ya conoce de Nebulossa", explican los integrantes del dúo.
Con 'Supersexy', Nebulossa abre una nueva etapa en su trayectoria. "Una apuesta que combina nostalgia, modernidad y, sobre todo, personalidad", han explicado.
Otras noticias de Música
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 4
Subsuelos de política y negocios, en la cima