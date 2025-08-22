El dúo Nebulossa lanza su nuevo single “Supersexy”

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El dúo Nebulossa lanzará el próximo 5 de septiembre su nuevo single 'Supersexy' que contará también con un videoclip. Éste es el tercer tema del grupo tras participar con 'Zorra' en el Festival de Eurovisión de 2024 y el lanzamiento de 'Venenosa' junto a Mónica Naranjo. 'Supersexy' cabalga entre el italo disco de Pino D'Angiò y la estética sonora de 'Vacaciones en el mar'.

"Es mucho más que una canción, se trata de una declaración de intenciones que celebra el deseo, la libertad y el empoderamiento", argumentan Mery Bas y Mark Dasousa. "Queremos que la gente se sienta libre, deseada y súper sexy con esta canción. Para nosotros, la música siempre ha sido un espacio de expresión y creemos que este tema refleja a la perfección esa energía que el público ya conoce de Nebulossa", explican los integrantes del dúo.

Con 'Supersexy', Nebulossa abre una nueva etapa en su trayectoria. "Una apuesta que combina nostalgia, modernidad y, sobre todo, personalidad", han explicado.