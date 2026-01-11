El duro entorno y la falta de infraestructura han frenado la minería de tierras raras en Groenlandia

El duro entorno de Groenlandia, la falta de infraestructura clave y una geología complicada han impedido hasta ahora que alguien construya una mina para extraer los codiciados elementos de tierras raras que requieren muchos productos de alta tecnología. Incluso si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logra su objetivo de tomar el control de la isla ártica, esos desafíos no desaparecerán.

Trump ha priorizado romper el control de China sobre el suministro global de tierras raras desde que la segunda economía más grande del mundo restringió drásticamente quién podía comprarlas después de que Estados Unidos impusiera aranceles generalizados la primavera pasada. El gobierno de Trump ha invertido cientos de millones de dólares e incluso ha tomado participaciones en varias empresas. Ahora el presidente ha retomado la idea de que arrebatar el control de Groenlandia a Dinamarca podría resolver el problema.

"Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no", dijo Trump el viernes.

Pero Groenlandia podría no ser capaz de producir tierras raras durante años, si es que alguna vez lo logra. Algunas empresas lo están intentando de todos modos, pero sus esfuerzos por desenterrar algunas de las 1,5 millones de toneladas de tierras raras encerradas en roca en Groenlandia generalmente no han avanzado más allá de la etapa exploratoria.

La fascinación de Trump con la nación insular puede estar más relacionada con contrarrestar la influencia rusa y china en el Ártico que con asegurar cualquiera de los elementos difíciles de pronunciar, como el neodimio y el terbio, que se utilizan para producir los magnéticos de alta potencia necesarios en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, robots y aviones de combate, entre otros productos.

"La fijación con Groenlandia siempre ha sido más sobre posturas geopolíticas —un interés militar-estratégico y una narrativa de promoción de acciones— que una solución realista de suministro para el sector tecnológico", dijo Tracy Hughes, fundadora y directora ejecutiva del Instituto de Minerales Críticos. "El bombo publicitario supera con creces la ciencia dura y la economía detrás de estos minerales críticos".

Trump confirmó esas preocupaciones geopolíticas en la Casa Blanca el viernes.

"No queremos que Rusia o China vayan a Groenlandia, algo que si no tomamos Groenlandia, uno puede tener a Rusia o China como su vecino de al lado. Eso no va a suceder", dijo Trump.

Un lugar difícil para construir una mina

El principal desafío para extraer minerales en Groenlandia es, "por supuesto, la lejanía. Incluso en el sur, que está poblado, hay pocas carreteras y no hay ferrocarriles, por lo que cualquier empresa minera tendría que crear estas accesibilidades", dijo Diogo Rosa, investigador de geología económica en el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia. También se tendría que generar energía localmente y se tendría que traer mano de obra experta.

Otra preocupación es la perspectiva de minar tierras raras en el frágil entorno ártico justo cuando Groenlandia intenta construir una próspera industria turística, dijo Patrick Schröder, investigador principal en el programa de Medio Ambiente y Sociedad del grupo de expertos Chatham House en Londres.

"Se necesitan productos químicos tóxicos para separar los minerales de la roca, por lo que eso puede ser altamente contaminante y también más adelante en el procesamiento", dijo Schröder. Además, las tierras raras a menudo se encuentran junto a uranio radiactivo.

Además del clima implacable que sepulta gran parte de Groenlandia bajo capas de hielo y congela los fiordos del norte durante gran parte del año, las tierras raras que se encuentran allí tienden a estar encerradas en un tipo de roca complejo llamado eudialita, y nadie ha desarrollado un proceso rentable para extraer tierras raras de ese tipo de roca. En otros lugares, estos elementos se encuentran normalmente en una formación rocosa diferente llamada carbonatitas, y hay métodos probados para trabajar con ese material.

"Si estamos en una carrera por los recursos —por los minerales críticos— entonces deberíamos centrarnos en los recursos que son más fáciles de llevar al mercado", dijo David Abraham, un experto en tierras raras que ha seguido la industria durante décadas y autor del libro "The Elements of Power".

Esta semana, el precio de las acciones de Critical Metals más que se duplicó después de que dijera que planea construir una planta piloto en Groenlandia este año. Pero esa empresa y más de una docena de otras que exploran depósitos en la isla están lejos de construir una mina y aún necesitarían recaudar al menos cientos de millones de dólares.

Producir tierras raras es un negocio difícil

Incluso los proyectos más prometedores pueden tener dificultades para obtener ganancias, particularmente cuando China recurre a inundar el mercado con materiales adicionales para deprimir los precios y sacar a los competidores del negocio, como ha hecho muchas veces en el pasado. Y actualmente la mayoría de los minerales críticos deben ser procesados en China.

Estados Unidos está teniendo problemas para expandir el suministro de tierras raras fuera de China durante el año de prórroga de restricciones aún más severas que Trump dijo que Xi Jinping acordó en octubre. Varias empresas en todo el mundo ya están produciendo tierras raras o imanes y pueden entregar más rápidamente que cualquier proyecto en Groenlandia, un territorio que Trump ha amenazado con tomar por la fuerza militar si Dinamarca no acepta venderla.

"Todo el mundo ha estado corriendo para llegar a este punto final. Y si vas a Groenlandia, es como si estuvieras volviendo al principio", dijo Ian Lange, profesor de economía especializado en tierras raras en la Escuela de Minas de Colorado.

Proyectos más prometedores en otros lugares

Muchos en la industria también piensan que Estados Unidos debería centrarse en ayudar a empresas probadas en lugar de intentar construir nuevas minas de tierras raras en Groenlandia, Ucrania, África u otros lugares. Varios otros proyectos mineros en Estados Unidos y naciones amigas como Australia están más avanzados y en ubicaciones mucho más accesibles.

El gobierno de Estados Unidos ha invertido directamente en la empresa que opera la única mina de tierras raras en Estados Unidos, MP Materials, y en una firma minera de litio y una empresa que recicla baterías y otros productos con tierras raras.

Scott Dunn, director general de Noveon Magnetics, dijo que esas inversiones deberían hacer más para reducir la influencia de China, pero es difícil cambiar las matemáticas rápidamente cuando más del 90% de las tierras raras del mundo provienen de China.

"Hay muy pocas personas que puedan confiar en un historial para entregar algo en cada uno de estos casos, y eso obviamente debería ser donde comencemos, y especialmente en mi opinión si eres el gobierno de Estados Unidos", dijo Dunn, cuya empresa ya está produciendo más de 2000 toneladas métricas de magnéticos cada año en una planta en Texas a partir de elementos que obtiene fuera de China.

Funk informó desde Omaha, Nebraska, y Naishadham informó desde Madrid.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.