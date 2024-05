El economista jefe del bce defiende un recorte de los tipos de interés para junio

FRÁNCFORT, 6 may (Reuters) - El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo el lunes al diario español El Confidencial que los argumentos a favor de un recorte de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en junio son cada vez más sólidos, ya que la inflación de los servicios empieza por fin a remitir. El BCE prácticamente ha prometido un recorte de los tipos de interés el 6 de junio, siempre que los nuevos datos refuercen la creencia de los responsables de política monetaria de que la inflación volverá a su objetivo del 2% a mediados del próximo año. "Tanto la estimación preliminar de la inflación de la eurozona en abril, como el dato publicado del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre, mejoran mi confianza en que la inflación vuelva pronto al objetivo", dijo Lane al periódico en una entrevista. "Así que hoy mi nivel de confianza ha mejorado en comparación con el de nuestra reunión de abril", dijo Lane, añadiendo que aún deben publicarse más datos cruciales en las próximas semanas. Los inversores también parecen pensar que un recorte en junio es casi un hecho, pero las dudas sobre las medidas posteriores han aumentado en las últimas semanas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos señalara que su propia política monetaria de flexibilización podría retrasarse. Aunque el BCE insiste en que no depende de la Reserva Federal, una mayor diferencia de tipos de interés entre los principales bancos centrales del mundo debilitaría el euro e impulsaría la inflación europea, lo que probablemente limitaría el apetito del BCE por actuar en solitario. Lane afirmó que los datos de inflación de abril mostraban por fin avances en los precios de los servicios, pero que el banco seguiría centrándose en los servicios para asegurarse de que no descarrilara la desinflación más adelante. La inflación global se situó en el 2,4% el mes pasado y el BCE espera que fluctúe en torno a este nivel durante la mayor parte de este año, antes de volver a caer en 2025. (Reporte de Balazs Koranyi; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project