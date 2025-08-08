El economista jefe del BoE ve riesgos que podrían ralentizar las bajadas de tipos

LONDRES, 8 ago (Reuters) -

El economista del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo el viernes que era probable que las presiones inflacionistas siguieran debilitándose, pero que existía el riesgo de que los futuros recortes de los tipos se vieran retrasados por cambios en el comportamiento a largo plazo de la economía a la hora de fijar los precios y los salarios.

"Si ese es más bien el motor de este aumento del riesgo al alza para la inflación, eso podría llevarnos a ... tener que cuestionar si el ritmo al que estamos reduciendo el tipo de interés bancario durante el último año, un ritmo de recorte de un cuarto de punto cada trimestre, es sostenible", dijo Pill en una sesión informativa en línea para las empresas.

"Creo que ahí es donde se centran más los miembros disidentes, los miembros del comité que ayer votaron en última instancia mantener los tipos en el 4,25%", dijo.

El jueves, el Banco de Inglaterra recortó su tipo de interés de referencia del 4,25% al 4%, pero Pill y otros tres miembros del Comité de Política Monetaria se mostraron partidarios de mantener los tipos debido a las presiones inflacionistas, lo que se tradujo en una votación inesperadamente ajustada (5-4).

El resultado aumentó las perspectivas de que el Banco de Inglaterra ralentice su serie de recortes de tipos. Los inversores no prevén una próxima reducción de un cuarto de punto antes de febrero. (Información de David Milliken; redacción de William Schomberg; editado en español por Patrycja Dobrowolska)