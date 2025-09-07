El ecuatoriano Enner Valencia jugará su último duelo de eliminatorias ante la Argentina

El atacante ecuatoriano Enner Valencia dijo este sábado que ante la Argentina, el martes, disputará su último partido de eliminatorias sudamericanas, en el cierre del clasificatorio para el Mundial de 2026.

“Superman” Valencia, que cumplirá 35 años en noviembre, anticipó que su participación en el futuro en la Tricolor podría definirse "partido a partido".

"Solo Dios sabrá cuándo tendré que dejar a la selección. Esperemos que sea después del Mundial y que sea con un gran Mundial", declaró a la prensa tras un entrenamiento en la costera Guayaquil (suroeste), donde Ecuador enfrentará a la campeona del mundo sin Lionel Messi.

Valencia es el máximo goleador de Ecuador con 46 tantos y está a punto de jugar su partido 100 con la camiseta nacional.

"En otras selecciones también se están retirando figuras que han dado mucho por su país. En nuestro caso también nos hemos dedicado más de una década defendiendo los colores de nuestro país con mucha responsabilidad y esperemos que este partido contra la Argentina sea una linda despedida y que sea con una victoria", afirmó Valencia.

El jueves último Messi jugó en la Argentina su último partido por eliminatorias sudamericanas y anotó dos de los tres goles con los que la Albiceleste goleó 3-0 a Venezuela. El capitán argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, no estará el martes en Guayaquil.

Valencia, capitán de la Tricolor, aseguró que el choque ante la Argentina será "una linda prueba para tratar de anotar goles que por ahí nos puedan dejar un poco más tranquilos".

La ofensiva es una de las debilidades de Ecuador, que igualó 0-0 con Paraguay y acumuló cuatro empates consecutivos sin anotar.

La selección ecuatoriana, clasificada al Mundial desde la doble fecha pasada, en junio, marcha cuarta en el premundial con 26 puntos, mientras que la Argentina tiene 38 y ya se aseguró el primer lugar.

