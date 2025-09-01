El ecuatoriano Hincapié jugará esta temporada cedido en el Arsenal

El defensa internacional ecuatoriano Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, jugará en esta temporada como cedido en el Arsenal, informó el equipo de la capital británica en un comunicado.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Piero Hincapié a nuestro club. Piero tiene una gran presencia física. Con su versatilidad y su flexibilidad táctica, nuestras opciones defensivas serán más fuertes”, confió el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, citado en el texto.

Al término de la cesión, el Arsenal podría hacerse con el jugador mediante el pago de unos 45 millones de libras (51,2 millones de euros o 60 millones de dólares).

Hincapié llevará en los Gunners el número 5 y se unirá a la disciplina de Arteta una vez regrese de su estancia con Ecuador en los clasificatorios al Mundial 2026.

Tras despuntar en el Independiente del Valle de su país (2019-2020) y en Talleres de Córdoba en Argentina (2020-2021), Hincapié dio el salto a Europa para unirse en 2021 al Bayer Leverkusen, cuyos colores vestía desde entonces.

Formó parte por lo tanto de la histórica temporada 2023-2024 de ese club germano, concluida con el doblete nacional de Bundesliga y Copa de Alemania.

Hincapié es el octavo fichaje del Arsenal para la nueva temporada, después de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze.

El Arsenal perdió el domingo 1-0 en el campo del Liverpool. Después de tres jornadas suma 6 puntos en la clasificación de la Premier League, un torneo del que es vigente subcampeón y que no conquista desde 2004.

smg/bc/dr/mr