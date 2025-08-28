El edificio de la misión de la UE en Kiev, dañado en los ataques rusos, según jefe del Consejo Europeo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo el jueves que estaba "horrorizado" por una nueva serie de ataques rusos contra Kiev, que también dañaron un edificio de la misión diplomática del bloque.

"Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia", escribió Costa en la red X. "La UE no se dejará intimidar.

"La agresión de Rusia sólo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo", agregó.

La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, precisó que el recinto diplomático se vio "gravemente dañado por la onda expansiva" de los bombardeos, que causaron una decena de muertos en Kiev.

En una fotografía publicada por Costa en su cuenta de X puede verse la magnitud de los daños en la oficina de la delegación europea: la estructura del techo quedó desmontada, y los cristales de las ventanas reventados. Según una fuente diplomática europea, ningún miembro de la misión de la UE resultó herido.

El ejército ucraniano reportó que Rusia atacó el país con cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos la madrugada de este jueves. La fiscalía indicó en un balance actualizado que diez personas murieron en la capital, entre ellas un niño.

La administración militar precisó que Kiev fue golpeado en 20 puntos.