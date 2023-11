Apple ha anunciado las que considera las aplicaciones más destacadas del año 2023 para sus dispositivos, destacando la deportiva AllTrails: Hike, Bike & Run, Prêt-à-Makeup y Photomator - Photo Editor como las mejores para iPhone, iPad y Mac, respectivamente.

La compañía tecnológica ha recordado que, durante más de una década, ha aprovechado el final del año para "celebrar las mejores y más impactantes aplicaciones y juegos en la App Store y a los desarrolladores detrás de ellos".

Por ello, ha destacado cuáles son las que considera aplicaciones del año, que cree que han ayudado "a descubrir más formas de explorar el mundo, aprender nuevas habilidades y aprovechar la creatividad a través de múltiples medios", según ha indicado en su web para desarrolladores.

En primer lugar, ha clasificado las mejores aplicaciones del año según el dispositivo, siendo AllTrails: Hike, Bike & Run la más destacada para iPhone. Duolingo y el rastreador de vuelos Flighty, por su parte, han quedado como finalistas en este apartado.

Para iPad, el mejor servicio del aaño 2023 ha sido Prêt-à-Makeup, mientras que Concepts y DaVinci Resolve casi reciben el título a la mejor aplicación para este dispositivo de Apple.

Photomator-Photo Editor ha sido la elegida como la mejor para Mac, frente a Linearity Curve Graphic Design y Portal-Immersive Escapes, que figuran como finalistas en este apartado.

En esta clasificación por dispositivos también sobresale SmartGym: Gym & Home Workouts, elegida como la mejor aplicación del año para el Apple Watch, frente a Planny y Tide Guide: Charts & Tables.

Por último, la firma tecnológica se ha decantado por MUBI: Stream Great Cinema como la mejor 'app' de este año para Apple TV. En este caso, quedaron como finalistas Bignax y FitOn Workouts & Fitness Plans.

Mejores juegos del año

Otro de los apartados que forman parte de este listado es el que compete a los mejores juegos del año que, como las aplicaciones, se dividen según el dispositivo empleado y que, según Apple, fueron más allá del entretenimiento para mostrar "la amplitud del arte del género".

El juego del año para iPhone es Honkai Star: Rail -el mismo título escogido por Google en su ránking este año-, mientras que After Place y Vampire Survivors han quedado como finalistas.

Para el iPad, ha elegido Lost in Play y casi logran su posición Eggy Party y Pocket City 2. En Mac, por último, se sitúa como el mejor Lies of P, con ELEX II y Return to Monkei Island como finalistas.

Otra de las clasificaciones de este ranking de Apple es el que reconoce el impacto cultural de estas aplicaciones y juegos, que "mejoraron el mundo" para los usuarios. En este apartado, destaca cinco ganadores, que son Finding Hannah, Proloquo, Unpacking, Pok Pok