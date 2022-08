El Education First sigue reforzándose con el fichaje del costarricense Andrey Amador

El equipo EF Education-EasyPost confirmó este lunes un nuevo refuerzo para la temporada 2023, el del experimentado ciclista costarricense Andrey Amador, que llega procedente también del INEOS Grenadiers como el ecuatoriano Richard Carapaz.

"Andrey Amador es un corredor ancla, lo que significa que ancla al equipo en términos de hacer el trabajo duro. Tiene una experiencia increíble y ha estado entre los diez primeros en múltiples grandes vueltas. Es un corredor muy capaz con un gran motor en esta parte de su carrera", celebró el CEO del equipo, Jonathan Vaughters.

El directivo valoró la "experiencia" del nuevo fichaje, sobre todo para "un equipo tan joven y en constante evolución que realmente se está reposicionando a lo grande para 2023". "Aporta estabilidad y experiencia y la capacidad de enseñar a un grupo de ciclistas más jóvenes, con uno muy grande de habla hispana para el próximo año que necesitarán su tutoría", admitió.

Por su parte, el corredor costarricense, ex del Movistar Team, espera que en esta nueva aventura con 35 años pueda volver a su "nivel real". "Estoy dispuesto a ayudar al equipo, a dar lo mejor de mí por mi compañero o nuestro líder y darle al equipo lo que necesita de la mejor manera posible. Quiero ser un ciclista en el que puedan confiar", subrayó.

"Me defino como un ciclista que puede brindar apoyo en los mejores y peores momentos. Si tengo algo, lo doy todo y doy lo mejor para el equipo, me sacrifico, pero no sólo eso, apuntaré a todo lo que pueda alcanzar", añadió Amador, que cuenta con 17 'grandes' disputadas a sus espaldas y con mención especial a su cuarto puesto en el Giro de Italia de 2015 a más de ocho minutos del español Alberto Contador.