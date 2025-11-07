LA NACION

El ejército alemán crea equipos de respuesta rápida para hacer frente a las amenazas de los drones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El ejército alemán crea equipos de respuesta rápida para hacer frente a las amenazas de los drones
El ejército alemán crea equipos de respuesta rápida para hacer frente a las amenazas de los drones

Por Sabine Siebold

BERLÍN, 7 nov (Reuters) - El ejército alemán está creando equipos de respuesta rápida para contrarrestar las graves amenazas de los drones, según declaró un alto cargo militar alemán, que recientemente envió a estos expertos para ayudar en Bélgica.

"Estas unidades antidrones se están creando ahora mismo", dijo a Reuters el teniente general Alexander Sollfrank, que dirige el mando de operaciones conjuntas de Alemania y supervisa la planificación de la defensa del país.

El Ministerio de Defensa alemán informó a última hora del jueves de que iba a enviar expertos en la lucha contra los drones a Bélgica, a petición de este país, que se enfrenta a un aumento de los avistamientos cerca de instalaciones militares y aeropuertos civiles.

"Una avanzadilla de personal de las fuerzas aéreas llegó a Bélgica para explorar la situación y coordinar una misión temporal que implica la detección de aviones no tripulados y las capacidades antidrones con las fuerzas belgas", dijo el ministerio en un comunicado. "El grupo principal les seguirá en breve".

Los avistamientos de drones sobre aeropuertos y bases militares se han convertido en un problema constante en Bélgica en los últimos días y han causado importantes perturbaciones en toda Europa en los últimos meses. El jueves obligaron a cerrar temporalmente aeropuertos en varios países, entre ellos Suecia.

Algunos funcionarios atribuyen los incidentes a la "guerra híbrida" de Rusia. Moscú niega cualquier relación con los incidentes.

Sollfrank se negó a entrar en detalles al hablar de las nuevas unidades de lucha contra los drones, citando la seguridad operativa, pero dijo que un equipo enviado a Copenhague el mes pasado durante una cumbre de la Unión Europea había sido equipado con una mezcla de sensores y efectores.

"Disponen de varios sistemas para detectar y contrarrestar drones. Tenemos la opción, por ejemplo, de asumir el control de un avión no tripulado y aterrizarlo en un lugar específico", dijo el general.

(Editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Messi + 23: los convocados por Scaloni, con dos novedades y una ausencia poco habitual
    1

    La lista de convocados de la selección argentina para el amistoso con Angola

  2. Diego Spagnuolo cambió de estrategia: ahora dice que los audios son falsos y fueron alterados con inteligencia artificial
    2

    Diego Spagnuolo cambió de estrategia: ahora dice que los audios son falsos y fueron alterados con inteligencia artificial

  3. Una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores
    3

    Murió un chico: una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores

  4. La pasión desconocida de Colapinto que Franco heredó de su abuelo Leónidas y que despuntó en Brasil
    4

    Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

Cargando banners ...