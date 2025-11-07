El ejército alemán crea equipos de respuesta rápida para hacer frente a las amenazas de los drones

Por Sabine Siebold

BERLÍN, 7 nov (Reuters) - El ejército alemán está creando equipos de respuesta rápida para contrarrestar las graves amenazas de los drones, según declaró un alto cargo militar alemán, que recientemente envió a estos expertos para ayudar en Bélgica.

"Estas unidades antidrones se están creando ahora mismo", dijo a Reuters el teniente general Alexander Sollfrank, que dirige el mando de operaciones conjuntas de Alemania y supervisa la planificación de la defensa del país.

El Ministerio de Defensa alemán informó a última hora del jueves de que iba a enviar expertos en la lucha contra los drones a Bélgica, a petición de este país, que se enfrenta a un aumento de los avistamientos cerca de instalaciones militares y aeropuertos civiles.

"Una avanzadilla de personal de las fuerzas aéreas llegó a Bélgica para explorar la situación y coordinar una misión temporal que implica la detección de aviones no tripulados y las capacidades antidrones con las fuerzas belgas", dijo el ministerio en un comunicado. "El grupo principal les seguirá en breve".

Los avistamientos de drones sobre aeropuertos y bases militares se han convertido en un problema constante en Bélgica en los últimos días y han causado importantes perturbaciones en toda Europa en los últimos meses. El jueves obligaron a cerrar temporalmente aeropuertos en varios países, entre ellos Suecia.

Algunos funcionarios atribuyen los incidentes a la "guerra híbrida" de Rusia. Moscú niega cualquier relación con los incidentes.

Sollfrank se negó a entrar en detalles al hablar de las nuevas unidades de lucha contra los drones, citando la seguridad operativa, pero dijo que un equipo enviado a Copenhague el mes pasado durante una cumbre de la Unión Europea había sido equipado con una mezcla de sensores y efectores.

"Disponen de varios sistemas para detectar y contrarrestar drones. Tenemos la opción, por ejemplo, de asumir el control de un avión no tripulado y aterrizarlo en un lugar específico", dijo el general.

(Editado en español por Carlos Serrano)