El Ejército anuncia que las elecciones de 2023 se celebrarán bajo un sistema de representación proporcional

Las autoridades militares golpistas de Birmania han confirmado este viernes por vez primera que las próximas elecciones en el país, anunciadas en principio para agosto de 2023, se realizarán bajo un sistema de representación proporcional, en lugar del escrutinio mayoritario uninominal.

El portavoz de la junta militar, Zaw Min Taw, ha confirmado que "la de agosto es la fecha final de las elecciones" pero una vez más ha avisado de que la celebración de los comicios depende de la situación de seguridad en un país donde el Ejército sigue enzarzado, un año después del golpe de Estado, en combates contra grupos armados étnicos y autoproclamadas organizaciones de resistencia popular en varios puntos del país.

"Las elecciones tendrán lugar cuando termine el estado de emergencia y cuando el Ejército culmine su labor", ha añadido en rueda de prensa recogida por Channel News Asia.

Con la principal oposición a los militares detenida o en el exilio, otras formaciones políticas habían valorado previamente con cierto escepticismo este cambio de sistema electoral.

El presidente del Frente Nacional Arakan, Aye Maung, había destacado este pasado jueves que el sistema proporcional favorece, en principio, un entorno más plural y beneficioso para las minorías étnicas del país.

"Este sistema desarrolla un ambiente para un gobierno de coalición y elimina el monopolio de los partidos", explica en declaraciones a Burma News. También el presidente del Partido Democrático Nacional Karen (KNDP) Mann Aung Pyi Soe, se ha mostrado favorable en principio al cambio de sistema "siempre y cuando sea beneficioso para las zonas étnicas".

No obstante, y como recuerda el portavoz del Partido de Desarrollo Nacional Khami, U Than Htay, "la situación actual en Birmania no es propicia para unos comicios". "Aquí todo es complicado y la situación política no es estable", ha añadido a la espera de conocer si, como ya ocurriera en elecciones pasadas, el Ejército impone una cuota de representatividad obligatoria para sus partidos afines.

Por lo demás, el portavoz de la Junta insistió en que los tribunales militares no contemplan ningún tipo de amnistía a los líderes opositores birmanos que se encuentran detenidos, como la activista y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, o el depuesto presidente U Win Myint, acusados de fraude según los militares, mientras que las instituciones internacionales les describen como víctimas de una persecución política.

"Aquí nadie está por encima de la ley y deben pagar por lo que hicieron", ha señalado Zaw Min Taw.