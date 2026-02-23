El ejército de EE. UU. comienza a retirarse de su principal base del noreste de Siria

Por Feras Dalatey y Orhan Qereman

DAMASCO, 23 feb (Reuters) -

Las fuerzas estadounidenses comenzaron a retirarse el lunes de su mayor base en el noreste de Siria, según informaron dos fuentes militares y de seguridad sirias, como parte de una retirada más amplia a medida que el Gobierno aliado de Estados Unidos en Damasco consolida su control.

Decenas de camiones, algunos de ellos con vehículos blindados, salieron de la base de Qasrak, en la provincia de Hasaka, el lunes por la mañana, según testigos. Imágenes de Reuters mostraron más tarde a los camiones circulando por una autopista en las afueras de la ciudad de Qamishli. El Mando Central del Ejército estadounidense (conocido por su acrónimo en inglés Centcom) no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Una retirada total de Qasrak dejaría a la coalición liderada por EEUU con una base en Rmelan, también conocida como Jarab al-Yir, cerca de la frontera con Irak.

Qasrak ha sido un centro neurálgico para la coalición global liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico en Siria, donde las tropas estadounidenses se desplegaron hace más de una década, en colaboración con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos contra el grupo yihadista.

Ni el Ministerio de Defensa sirio ni las FDS respondieron a las solicitudes de comentarios. (Información adicional de Khalil Ashawi en Damasco; edición de Tom Perry y Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)