El ejército de EE. UU. dice que tres de sus miembros murieron en la operación en Irán

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 1 mar (Reuters) - Tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos, en lo que supone las primeras bajas de las operaciones estadounidenses contra Irán, informó el ejército estadounidense el domingo.

Las bajas se anunciaron en el segundo día de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han sumido a Oriente Medio en un nuevo y impredecible conflicto que ya ha provocado la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El Mando Central del Ejército estadounidense dijo en un comunicado el domingo que soldados estadounidenses también sufrieron otras lesiones menos graves.

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las principales operaciones de combate continúan y nuestra respuesta sigue en marcha", dijo el Mando Central en un comunicado en X.

No quiso dar detalles sobre cómo murieron y resultaron heridos los soldados estadounidenses, pero la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado una serie de ataques con drones y misiles contra objetivos en todo Oriente Medio.

El domingo por la mañana, Irán afirmó haber lanzado un ataque contra el portaaviones Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos, informaron los medios de comunicación estatales. El Mando Central estadounidense dijo que el barco no había sido alcanzado y que los misiles iraníes no se habían acercado.

Las muertes estadounidenses son las primeras bajas relacionadas con el combate que sufre el ejército estadounidense en operaciones importantes ordenadas por el presidente Donald Trump desde que volvió al cargo el año pasado.

El bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio y la captura del presidente de Venezuela por parte del ejército estadounidense en enero no provocaron víctimas mortales estadounidenses.

Trump había advertido el sábado que podría haber víctimas estadounidenses. "Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región", afirmó.

"Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar. Es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas. Eso suele ocurrir en la guerra", añadió Trump.

(Reporte de Doina Chiacu; edición de Paul Simao.)