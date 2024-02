El Ejército de Estados Unidos ha detectado un pequeño globo de gran altitud que se desplaza por todo el país, pero que no representa una amenaza para la seguridad nacional, según han dicho funcionarios y militares estadounidenses al canal CBS News.

NORAD, el comando militar responsable de la defensa aérea en Estados Unidos y Canadá, ha informado de que había detectado el objeto y ha dicho que flotaba a unos 14 kilómetros de altura y que, en un principio, su presencia ha creado suficiente preocupación, por lo que el comando ha enviado aviones a investigar.

"El globo fue interceptado sobre Utah por cazas de NORAD, que determinaron que no era maniobrable y no presentaba una amenaza para la seguridad nacional. NORAD continuará rastreando y monitoreando el globo", ha explicado NORAD en un comunicado, en el que ha añadido que "la FAA también determinó que el globo no representaba ningún peligro para la seguridad del vuelo".

Un funcionario estadounidense ha relatado a CBS News que se esperaba que el globo estuviera sobre Georgia este viernes por la noche y que parece estar hecho de Mylar y tener una pequeña caja en forma de cubo, de aproximadamente medio metro de largo a cada lado, colgando debajo. Sus orígenes y propósito siguen siendo desconocidos.

Este acontecimiento se produce un año después de que las tensiones entre Estados Unidos y China crecieran debido a que un globo chino que llevaba un sofisticado equipo de espionaje fue detectado sobrevolando el territorio continental de Estados Unidos durante varios días.