MADRID, 8 Mar. 2024 (Europa Press) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este viernes que levantará la suspensión de vuelo para sus aviones V-22 Osprey impuesto tras el siniestro ocurrido en noviembre en Japón que costó la vida a ocho de sus militares, el cuarto incidente de este tipo a un coste de una veintena total de militares muertos en menos de dos años.

Desde lo ocurrido el 29 de noviembre cerca de la isla japonesa de Yakushima, el Ejército decidió dejar a sus aproximadamente 400 aparatos V-22 en tierra para el comienzo de una evaluación técnica. Aunque la suspensión ha sido levantada, todavía prosiguen las investigaciones sobre los incidentes que han involucrado al avión: el siniestro de Japón, otro ocurrido en Australia en agosto de 2023, que dejó tres muertos, y otros dos ocurridos en 2022 (Noruega, con cuatro muertos y California, con cinco muertos).

"Tengo confianza plena en que los protocolos que hemos preparado evitarán que otra catástrofe como esta pueda repetirse en el futuro", ha asegurado en un comunicado el jefe del Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el general Tony Bauernfeind, cuyos subordinados murieron en Japón, en un comunicado recogido por NBC News.

Lo poco que se sabe de la investigación del siniestro de Japón deja entrever que el siniestro se debió a un "fallo técnico sin precedentes" en uno de sus componentes, según el jefe de programa V-22 del Mando Naval y Aéreo del Ejército de EEUU, el coronel Brian Taylor, sin dar más detalles sobre lo ocurrido dado el mal estado de los restos del avión, corroídos tras un mes bajo el agua antes de su recuperación en diciembre.

El Pentágono, según fuentes de ABC News, lleva semanas haciendo presión para reanudar sus operaciones con estos aparatos dada su extraordinaria flexibilidad al ser capaces de despegar en vertical gracias al giro de 90º que efectúan sus propulsores.

No obstante, el comandante de las fuerzas del Mando Naval y Aéreo del Ejército, el vicealmirante Daniel Cheever, ha precisado a la cadena CNN que el levantamiento del veto no "no significa el retorno inmediato a las operaciones" y que "pasarán semanas, si no meses, antes de que el V-22 vuelva a efectuar misiones de transporte".