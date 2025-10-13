El Ejército de Israel afirma que la Cruz Roja se dirige al punto de entrega de los rehenes vivos

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha afirmado este lunes haber recibido la información de que la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza para iniciar el intercambio, mientras que el propio Ejército se ha mostrado disponible para asumir parte de las tareas.

"Según la información recibida, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde se le entregarán varios rehenes", han notificado en un breve mensaje las FDI.

Asimismo, las fuerzas israelíes se han mostrado "preparadas para absorber rehenes adicionales que serán transferidos a la Cruz Roja más tarde".

El comunicado ha llegado poco después de que el Movimiento de Resistencia Islámico confirmase los nombres de la veintena de rehenes vivos que serán liberados en las próximas horas, en una lista recogida por la agencia palestina Sanad.

Las Brigadas al Qassam, brazo armado del grupo palestino, han dado los nombres de Bar Avraham Kuperstein, Avitar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot y Maxim Herkin, así como los de Nimrod Cohen, Matan Zangauker y David Cuneo, junto con Eitan Horn, Matan Angrist, Eitan Mor, Gali Berman y Ziv Berman.

La entrega de rehenes por parte de Hamás, que se prevé suceda en las próximas horas, es la primera instancia de un intercambio al que seguirá la entrega de presos palestinos por parte de Israel, en el marco de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordada por ambos bandos.