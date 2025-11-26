El Ejército de Israel anuncia la muerte de seis "terroristas" que "salieron de un túnel" en Rafá, Gaza

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de seis supuestos terroristas que habrían salido de un túnel en el este de la ciudad de Rafá, dentro de la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza.

Así, ha manifestado en un comunicado que "las operaciones de vigilancia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permitieron identificar a seis terroristas adicionales que aparentemente salieron de una ruta subterránea" en el este de la ciudad de Rafá.

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea, bajo dirección de las tropas sobre el terreno, atacó a los terroristas cuando intentaban escapar", ha dicho, antes de resaltar que estas fuerzas "están desplegadas en la región en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Las autoridades de Israel calculan que entre 100.000 y 200.000 milicianos del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, estarían en túneles situados en el sur de Gaza en zonas bajo control de las tropas israelíes, sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo para que obtengan un paso seguro hacia las zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel a raíz del citado acuerdo, que conllevó la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre.