El Ejército de Israel anuncia la muerte de un jefe de Inteligencia de Hamás en Gaza
El Ejército de Israel anuncia la muerte de un jefe de Inteligencia de Hamas en Gaza
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las fuerzas de seguridad israelíes han informado este viernes de la muerte de un supuesto jefe de Inteligencia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a medida que sigue adelante con una ofensiva militar que ha dejado hasta la fecha más de 65.100 muertos. El Ejército israelí ha explicado en un comunicado que el hombre, identificado como Mahmud Abú al Jir, formaba parte del batallón Bureij de Hamás y ha muerto a causa de un bombardeo perpetrado recientemente contra zonas del norte de Gaza. Así, ha asegurado que participó en una serie de ataques contra Israel.
"Ha sido alcanzado durante un operativo de la Fuerza Aérea de Israel", recoge el texto, que afirma que "se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar las víctimas civiles" durante el ataque, perpetrado por el Regimiento de Artillería. El texto apunta, además, a la extensión de las operaciones en ciudad de Gaza, donde han muerto más de una decena de operativos de Hamás durante el último día. "En el sur, en Jan Yunis y Rafá, se han demolido también decenas de infraestructuras utilizadas por Hamás", ha matizado.
Otras noticias de Hamas
- 1
Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas
- 2
Estudiantes, un equipo aturdido que se aferró a la mística para ilusionarse con las semifinales
- 3
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 4
Cambios en el oficialismo: empoderan a Pilar Ramírez para coordinar la campaña nacional de La Libertad Avanza