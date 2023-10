Reitera sus acusaciones sobre el uso del Hospital Al Shifa por parte de Hamás y pide su fin "antes de que sea demasiado tarde"

MADRID, 31 Oct. 2023 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha asegurado este martes que sus tropas avanzan "de forma lenta y meticulosa" en sus operaciones terrestres en el norte de la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes están desplegando "mucha fuerza de fuego", en el marco de los combates desencadenados tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Nuestras tropas están ahora sobre el terreno", ha dicho el portavoz del Ejército israelí, Jonathan Conricus, que ha confirmado que las fuerzas de Israel "están expandiendo sus actividades" y "buscando y combatiendo a Hamás por tierra y aire".

"La situación sobre el terreno es que seguimos golpeando a Hamás en todas las partes de la Franja de Gaza", ha manifestado en una comparecencia ante la prensa retransmitida por el Ejército a través de su cuenta en la red social X, donde ha incidido en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "usan muchos de los recursos que tienen disponibles".

Así, ha especificado que el Ejército "centra sus actividades en la parte norte de la Franja", que ha descrito como "el centro de gravedad de Hamás". "Es donde estamos atacando, pero estamos golpeando otras partes de Franja", ha dicho.

"Si hay un objetivo importante relacionado con Hamás, lo atacamos. Lo hacemos de forma profesional", ha defendido Conricus, que ha insistido en que "el enemigo es Hamás, no los civiles. "Nos centramos en los esfuerzos militares contra Hamás", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado los llamamientos de los militares israelíes a que la población palestina evacuara el norte de la Franja, criticados por organizaciones humanitarias e internacionales. "Nos alegra ver que 800.000 palestinos han evacuado la zona norte, que es la principal zona de combates", ha recalcado, antes de afirmar que "Hamás ha evitado que muchos se fueran".

Conricus ha aseverado además que se han registrado entregas de ayuda humanitaria al enclave a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, y ha adelantado que las autoridades israelíes "irán aumentando la facilitación de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

"Entendemos que la situación allí es difícil. No es lo que queríamos. Llevamos 25 días de combates. Nosotros no lo empezamos. No lo queríamos, pero vamos a terminarlo y terminará con el desmantelamiento total de Hamás y con una situación totalmente diferente en el sur", ha advertido.

Advertencias contra el hospital al shifa

En otro orden de cosas, Conricus ha reiterado las acusaciones contra Hamás por su supuesto uso del hospital de Al Shifa, el más grande de Gaza, como base militar y ha abundado en las advertencias sobre la posibilidad de que se lleven ataques contra las instalaciones.

"Hamás usa esta infraestructura, como muchas otras instalaciones protegidas como hospitales, clínicas, escuelas, mezquitas, instalaciones de la ONU", ha dicho. "Es el uso más cínico y el peor del uso de estos bienes", ha criticado.

Así, ha incidido en que Hamás contaría con "almacenes de armas, instalaciones de mando y control, lugares para que los terroristas se escondan" en los subterráneos y túneles construidos debajo del hospital, algo que ha sido negado tanto por el grupo como por el centro hospitalario.

"Es una violación del Derecho Internacional, es despreciable y pone en riesgo a las personas que están recibiendo tratamiento en el hospital. Debe parar, antes de que sea demasiado tarde", ha manifestado Conricus, en una aparente referencia a posibles ataques contra las instalaciones.

"no habrá otro resultado que la victoria"

Posteriormente, el Ejército de Israel ha publicado un mensaje de audio del jefe del Mando Sur, Yaron Finkelman, en el que traslada a las tropas israelíes presentes en Gaza que "no hay otro resultado que la victoria". "Combatiremos en los callejones, en los túneles y donde sea necesario", ha dicho.

"Lucharemos de forma profesional y poderosa, en línea con los valores de las FDI en los que fuimos formados, siendo el principal el de cumplir la misión y lograr la victoria", ha manifestado Finkelman, quien ha abundado en que "se acabará con el abominable enemigo al que se hace frente".

"Estamos lanzando un ataque contra Hamás y los grupos terroristas en la Franja de Gaza. Nuestro objetivo es uno, la victoria. Sin importar lo que dure el combate, lo difícil que sea, no habrá otro resultado que la victoria", ha zanjado, según la grabación, publicada por el Ejército a través de su página web.

Así, Finkelman ha señalado que los residentes de las localidades de Israel atacadas el 7 de octubre "y toda la nación de Israel" está ahora "mirando" las actividades del Ejército en Gaza. "Como yo, confían y creen en ustedes. Son la generación de la victoria. Cumplan su deber y golpeen al enemigo. Terminen y salgan", ha zanjado.

Los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás se saldaron con cerca de 1.400 muertos y más de 230 secuestrados, mientras que las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista, han denunciado la muerte de más de 8.300 personas en bombardeos de Israel, cifra a la que se suman más de 110 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques de colonos en Cisjordania.