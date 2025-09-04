El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en la madrugada de este jueves que han identificado un misil lanzado "desde Yemen" que cayó "en un área fuera del territorio" israelí, después de que los rebeldes hutíes hayan anunciado dos operaciones militares contra objetivos israelíes en Jerusalén y Haifa.

"Las FDI, apenas unas horas antes, han identificado que un misil fue lanzado desde Yemen a territorio israelí", ha informado un portavoz a través del canal de Telegram del Ejército, antes de detallar que había caído fuera del territorio del país y no se habían activado alertas.

Los hutíes han reivindicado este mismo jueves la autoría del ataque y han asegurado haber lanzado un misil balístico contra el aeropuerto de Ben Gurión.

"El misil alcanzó su objetivo, gracias a Dios, ya que los sistemas de interceptación israelíes y estadounidenses no lograron alcanzarlo", ha dicho el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, algo negado por Israel.

"El misil causó que millones de sionistas usurpadores huyeran a los refugios y la suspensión de las operaciones en el aeropuerto", ha manifestado, al tiempo que ha argüido que el ataque llega en respuesta al "genocidio y el hambre causados por el enemigo sionista en la Franja de Gaza" y a la "agresión" israelí contra Yemen.

Sari ha sostenido además que "la postura cobarde de algunos países árabes e islámicos, junto a la complicidad y la participación de otros, anima al enemigo a continuar con su brutal plan criminal para reforzar el cerco (a Gaza) y expandir la región", según ha recogido la agencia yemení de noticias SABA, vinculada a los rebeldes.

"El sufrimiento del oprimido pueblo palestino en Gaza hace imperativo que todos los pueblos actúen y rompan todas las restricciones para cumplir su deber religioso, moral y humanitario para acabar con este crimen sin precedentes en la historia moderna", ha reseñado el portavoz de los hutíes.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "todo el mundo tiene una responsabilidad".

"El deber no estará cumplido hasta que esto se materialice. Los yemeníes seguirán apoyando a Gaza hasta que la agresión termine y el cerco (a la Franja) sea levantado", ha remachado.

Israel ya confirmó el miércoles el derribo de un misil lanzado desde Yemen este miércoles, en línea con los continuos ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.