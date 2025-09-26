El Ejército de Israel bombardea supuestos objetivos de Hezbolá en el este de Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes una serie de bombardeos contra el este de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, en lo que describe como un ataque contra una supuesta instalación de producción de armas del partido-milicia chií Hezbolá, que por ahora no se ha pronunciado sobre el suceso.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han bombardeado una instalación de producción de misiles de precisión de Hezbolá en la región de la Becá, en Líbano, usando un aparato de la Fuerza Aérea y con información de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar”, ha indicado el Ejército en un breve comunicado.

Asimismo, ha publicado un vídeo sobre el bombardeo, poco después de que medios libaneses informaran sobre varios ataques aéreos contra la zona oriental del valle de la Becá, concretamente en los alrededores de Yurd el Shaara, Nabi Chit y Jraibé, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas mortales.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.