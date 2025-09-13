El Ejército de Israel cifra en más de 250.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha afirmado este sábado que más de 250.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, en medio de la intensificación de la ofensiva militar contra la localidad, cuya evacuación total fue recientemente ordenada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que planean hacerse con el control total de la zona.

"Según las estimaciones de las FDI, más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza han abandonado la ciudad por su propia seguridad", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde ha reiterado su llamamiento a que la población abandone la ciudad.

"Les insto a que, por su propia seguridad, usen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mauasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales", ha insistido, antes de prometer que allá contarán con más ayuda humanitaria, en medio de las denuncias internacionales sobre la falta de lugares seguros y de que estas acciones suponen un desplazamiento forzoso de población.

Asimismo, ha subrayado que "las FDI están decididas a derrotar a Hamás en la ciudad de Gaza y, por lo tanto, están intensificando sus ataques".

"Los intentos de Hamás de difundir mentiras e impedirles abandonar la ciudad demuestran su disposición a arriesgar sus vidas por su propia supervivencia", ha sostenido Adrai.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, aseguraron el viernes que más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza, "firmes en sus hogares y propiedades, rechazando categóricamente el plan de desplazamiento forzado hacia el sur".

"Esto ocurre a pesar de la continua agresión bárbara y el genocidio perpetrados por la ocupación israelí en un intento de imponer el delito de desplazamiento forzado", dijeron.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.750 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.