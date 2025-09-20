El Ejército de Israel cifra en más de 500.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha afirmado este sábado que más de la mitad del millón de palestinos que se estima vivían en la ciudad de Gaza han abandonado el lugar en medio de la ofensiva militar contra la localidad, cuya evacuación total fue recientemente ordenada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Desde finales de agosto habrían salido así de la ciudad más de medio millón de personas, según las estimaciones militares israelíes que recoge el diario 'The Times of Israel'.

El viernes, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, anunció la apertura de una ruta de evacuación temporal a través de la calle Saladino de la ciudad de Gaza. "Podrás moverte por la calle Saladino y luego continuar hacia el sur", dijo a través de un mensaje publicado en la red social X en el que resaltaba que la ruta solo estaría abierta hasta las 12:00 horas de ese mismo día.

Ya el sábado, Adrai ha indicado que "en las últimas horas las Fuerzas Aéreas han atacado más de 100 objetivos terroristas en toda la Franja de Gaza en apoyo a las fuerzas terrestres, incluyendo infraestructura terrorista subterránea, depósitos de armas, células terroristas y otras estructuras terroristas".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, aseguraron la semana pasada que más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza, "firmes en sus hogares y propiedades, rechazando categóricamente el plan de desplazamiento forzado hacia el sur".

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 65.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.