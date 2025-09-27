El Ejército de Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde ciudad de Gaza

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha informado este sábado de que más de 750.000 palestinos se han desplazado desde la ciudad de Gaza hacia el sur a medida que avanza la última ofensiva puesta en marcha contra la localidad y siguiendo las órdenes emitidas por las tropas israelíes.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha señalado en un comunicado que la ciudad de Gaza "se está vaciando porque los residentes se están dando cuenta de que la operación militar se está recrudeciendo y de que moverse hacia el sur es más seguro".

Así, ha explicado que las operaciones se han intensificado a medida que el Ejército trata de "acabar" con todos los "objetivos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la zona.

"Pedimos a todo el mundo en la zona de Al Mauasi trasladarse lo antes posible y sumarse a los más de 750.000 residentes que ya han abandonado la zona en los últimos días por motivos de seguridad", ha dicho.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 65.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.