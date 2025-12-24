El Ejército de Israel demuele la vivienda en Cisjordania de un palestino acusado de matar a un israelí

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha informado este miércoles de que ha demolido la vivienda en Cisjordania de un palestino acusado de matar a un guardia de seguridad israelí de 22 años en un apuñalamiento que tuvo lugar el pasado mes de julio delante de un supermercado en los asentamientos de Gush Etzion, situados entre Jerusalén y Hebrón. Esta demolición está relacionada con el ataque registrado el pasado 10 de julio, cuando dos palestinos --identificados como Mahmud Abed y Malik Salem-- apuñalaron al israelí Shalev Zvuluny, de 22 años, tras arrebatarle una pistola e intercambiar una serie de disparos con un soldado que se encontraba en la zona, tal y como han explicado las fuerzas israelíes. Como resultado de este enfrentamiento, los presuntos agresores fueron "abatidos". El Ejército ha matizado que la vivienda demolida se encuentra en Bazariya y pertenecía a Salem. El jefe del consejo municipal de la localidad cisjordana, Hazem Yasine, ha denunciado las operaciones del Ejército y las ha tildado de "crimen atroz". La agencia de noticias palestina WAFA ha informado de que la demolición ha sido llevada a cabo con la ayuda de un buldócer. Las autoridades locales han señalado que Salem murió el 10 de julio "a causa de las balas de la ocupación al sur de Belén".