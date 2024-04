El Ejército de Israel insiste en el riesgo de posibles ataques de Irán pero no pone a la población en alerta

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha insistido una vez más en que existe un riesgo real de que Irán pueda llevar a cabo ataques contra territorio nacional, si bien ha matizado que aún no se ha dado instrucciones a la población local.

"No hay cambios en las instrucciones del Mando del Frente Interior", ha señalado un Hagari que incide en que Israel se encuentra "en alerta" y está "muy preparado" para varios posibles escenarios, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

"Estamos en alerta y muy preparados para diversos escenarios y evaluamos constantemente la situación. Estamos listos para el ataque y la defensa utilizando una variedad de capacidades que tienen las FDI, y también listos con nuestros socios estratégicos", ha dicho.

Así las cosas, Hagari ha advertido a Irán de que, en caso de que finalmente lleven a cabo un ataque contra Israel, esto sería "una prueba clara" de sus intenciones de "agravar la situación en Oriente Próximo" y "dejar de esconderse" detrás de sus socios.

"Tenemos una capacidad de defensa (aérea) de múltiples capas que ha demostrado su eficacia en medio de la guerra, con miles de intercepciones exitosa (...) Pero la defensa nunca será hermética", ha zanjado el portavoz militar israelí.