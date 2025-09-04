El Ejército de Israel intercepta dos drones lanzados desde Yemen

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha informado este jueves de que ha interceptado otros dos drones lanzados desde Yemen contra su territorio, los cuales han sido derribados antes de que entraran en el espacio aéreo israelí.

Las fuerzas de seguridad del país han indicado en un comunicado que no se han activado las alarmas antiaéreas, tal y como indica el protocolo de las Fuerzas Armadas, que han difundido una serie de vídeos en los que se pueden observar los artefactos interceptados.

El lanzamiento en cuestión ha tenido lugar tan solo horas después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazara con provocar las "diez plagas" a los rebeldes hutíes tras sus últimos lanzamientos de misiles y drones contra el país.

"Los hutíes han vuelto a disparar misiles contra Israel. La plaga de oscuridad, la plaga (de la muerte) del primogénito. Completaremos todas las diez plagas", dijo previamente Katz en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Los hutíes, que por ahora no se han pronunciado sobre estos nuevos ataques, ya reivindicaron el miércoles el lanzamiento de dos misiles contra Israel, en lo que describieron como una operación "cualitativa" contra "objetivos enemigos sensibles" en Tel Aviv.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.